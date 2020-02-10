Интеграция затягивается.

Александр Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть и газовые ресурсы. Из-за этого продолжается задерживаться процесс интеграции в Союзное государство. Переговоры между главами РФ и Белоруссии продолжались весь день 7 февраля. Сначала президенты общались с глазу на глаз. Потом к ним присоединились члены правительственных делегаций. Один раз политики прервались ради игры в хоккей. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Дмитрий Козак отметил, что Москва продолжит поставлять Минску нефть по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эти условия соответствуют тем, которые выполнялись и в 2019 году. По мнению чиновника, Россия не может предоставить льготные условия. Чтобы это произошло, придется вводить государственное регулирование рынка. Сейчас РФ не может на это пойти. Это поставило бы местные компании в непонятное положение.

Однако Козак пообещал, что дипломаты будут стараться достигнуть коммерческих договоренностей с партнерами из Белоруссии и российскими корпорациями.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков объяснил поведение президента Белоруссии.

Видео: YouTube/CTVBY