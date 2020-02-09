Песков объяснил поведение президента Белоруссии

Заявление пресс-секретаря президента РФ прозвучало в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Накануне Александр Лукашенко называл встречу с Путиным в Сочи "моментом истины". Лукашенко добавил, что вместе с Путиным был инициатором отношений между странами. Именно поэтому они оба не готовы их ломать. Однако политик все же напомнил, что во взаимоотношениях Белоруссии и США закончился период холода.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" попытался дать оценку высказываниям главы соседнего государства. Песков заявил, что комментировать высказывания президента другого государства ему "не с руки". При этом вопрос жизни двух государств-соседей он назвал "действительно очень эмоциональный".

Президенты РФ и Белоруссии защищают интересы своих стран, развивая двусторонние отношения. Поэтому высказывания и приоритеты Лукашенко указывают, что он ведет себя соответствующе. Оба главы государств собираются во имя общих интересов.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин дал оценку переговорам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры проходили в формате тет-а-тет около двух часов. Александр Лукашенко отметил, что он и Путин успели обсудить даже вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза.

Также в Сочи два президента сыграли в хоккей. Известно, что лидеры государств играли за команду "белых". При этом Лукашенко вышел под номером "01", а капитаном команды стал Путин. Отмечается, что лидер РФ играл под номером "11". По итогу матча "президентская команда" одержала победу со счетом 13:4.

Видео: Youtube / Информационное агентство БелТА