Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Об итогах переговоров журналистам рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как сообщил ТАСС, консультации России и Белоруссии по вопросам интеграции двух стран еще продолжатся. По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ.

Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено. Прийти к двустороннему соглашению по цене за нефть не удалось, отметил Козак. Белорусская сторона просила о скидке, в то время как в РФ высказались, что цены на нефть в странах не отличаются и условия регулирования цен резко изменить не удастся.

Ранее мы сообщали о том, что Польша отказалась от российского угля из-за протестов горняков.