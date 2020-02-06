Польша отказалась от российского угля из-за протестов горняков

Протестующие считают, что компании страны слишком увлеклись импортом из России.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Польша отказалась от российского угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Предполагается, что такое решение принято из-за забастовок польских горняков. Протесты продолжаются с 31 января. Известно, что польские активисты перекрыли железнодорожные пути у энергетической компании "Таурон".

Горники считают, что польские компании слишком увлеклись импортом из России. Напомним, что Польша в 2019 году приобрела около 19 миллионов тонн российского угля.

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Видео:YA ИмаджикА/YouTube