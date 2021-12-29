Лукашенко: расследование дела о геноциде белорусов будет вестись постоянно

По предварительным данным на территории БССР было уничтожено более трех миллионов мирных граждан.

Работа по расследованию уголовного дела по делу о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны будет постоянной. Об этом по результатам доклада генпрокурора Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, в настоящее время на территории Белоруссии проводятся масштабные раскопки. Различные исследования уж показали, что жертв среди мирного населения в Белоруссии во время ВОВ намного больше, чем ранее заявлялось, отметил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

Слава богу, что еще хоть старики глубокие, но они живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты в нашей матушке земле. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По предварительным данным на территории Белорусской Советской Социалистической Республики было уничтожено более трех миллионов мирных граждан. По словам генпрокурора Шведа, эта цифра может быть не окончательной.

Напомним, уголовное дело о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны было возбуждено в апреле 2021 года. В октябре Лукашенко предложил России подключиться к расследованию.

Ранее злоумышленники обманным путем завладели квартирой ветерана ВОВ из Петербурга.

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