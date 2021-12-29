Злоумышленники обманным путем завладели квартирой ветерана ВОВ из Петербурга

Пенсионерка получила квартиру от правительства.

Прокуратура добивается возврата жилья ветерану Великой Отечественной войны. Пенсионерку обманули и продали жилье третьим лицам. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

Пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и под влиянием обмана подписала договор дарения на квартиру. Она получила недвижимость от правительства Петербурга как житель блокадного Ленинграда к 65-летию победы в ВОВ. Позже квартиру перепродали третьим лицам.

Прокурор попросил суд признать сделку недействительной.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как ведомство помогло вернуть жилье другой участнице войны.

Фото: Piter.TV