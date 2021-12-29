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Злоумышленники обманным путем завладели квартирой ветерана ВОВ из Петербурга
Сегодня, 13:42
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Злоумышленники обманным путем завладели квартирой ветерана ВОВ из Петербурга

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Пенсионерка получила квартиру от правительства.

Прокуратура добивается возврата жилья ветерану Великой Отечественной войны. Пенсионерку обманули и продали жилье третьим лицам. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

Пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и под влиянием обмана подписала договор дарения на квартиру. Она получила недвижимость от правительства Петербурга как житель блокадного Ленинграда к 65-летию победы в ВОВ. Позже квартиру перепродали третьим лицам. 

Прокурор попросил суд признать сделку недействительной. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как ведомство помогло вернуть жилье другой участнице войны. 

Фото: Piter.TV

Теги: ветеран вов, квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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