Журналистка "России-24" опубликовала вырезанный отрывок из интервью с белорусским политиком.

Александр Лукашенко рассказал, почему затянулись протесты. Об этом белорусский политик сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24", но ролик ранее не был показан в эфире. Сейчас он размещен в Telegram-канале у корреспондента Наиле Аскер-заде. По мнению главы республики, беспорядки в Минске затянулись из-за закрытых государственных границ.

Ничего чрезвычайного, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. По времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Александр Лукашенко, белорусский политик

Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих.

Видео: TG / Наиля