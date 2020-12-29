Силовики обсуждали с Александром Лукашенко этот вопрос.

Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих. Об этом рассказали в белорусском объединении BYPOL, которое занимается помощью силовикам, которые уволились для того, чтобы помогать протестующим. Организация опубликовала на Youtube запись разговора замглавы МВД республики Николая Карпенкова.

В записи он рассказывает о планах создать концлагерь для протестующих в республики. Она была сделана 30 октября — в последний день работы Карпенкова на посту начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Из его разговора с подчинёнными стало известно, что силовики обсуждали с Александром Лукашенко вопрос о создании специальных лагерей для особо активных протестующих против нынешних властей. По его периметру должна была висеть колючая проволока.

Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. Николай Карпенков, замглавы МВД

Также он подтвердил, что протестующего Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста, резиновой пулей застрелил боец ОМОНа.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции.

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