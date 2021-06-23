Александр Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками, которые принимают о санкционных ограничениях против республики. Об этом глава государства сообщил во время памятной церемонии в Бресте, посвященной 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Трансляцию речи политика вел местный телеканала "Беларусь 1".
Я обращаюсь прежде всего к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению президента, как и 80 лет назад регион находится под угрозой глобального конфликта. Он спросил у иностранцев о том, усвоили ли они уроки, вынесенные из истории. Политик призвал представителей ЕС остановиться у последней черты, так как "завтра будет уже поздно".
Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
В Минске считают, что белорусам удастся отстоять свою территорию, независимость в любом случае. Лукашенко добавил, что современный мир не замыкается на Евросоюзе, так как существует достаточное число ответственных государств и регионов, с которыми Белоруссия будет тесно взаимодействовать и сотрудничать.
Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами".
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все