Глава Белоруссии дал совет гражданам соседних стран.

Александр Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками, которые принимают о санкционных ограничениях против республики. Об этом глава государства сообщил во время памятной церемонии в Бресте, посвященной 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Трансляцию речи политика вел местный телеканала "Беларусь 1".

Я обращаюсь прежде всего к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению президента, как и 80 лет назад регион находится под угрозой глобального конфликта. Он спросил у иностранцев о том, усвоили ли они уроки, вынесенные из истории. Политик призвал представителей ЕС остановиться у последней черты, так как "завтра будет уже поздно".

Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске считают, что белорусам удастся отстоять свою территорию, независимость в любом случае. Лукашенко добавил, что современный мир не замыкается на Евросоюзе, так как существует достаточное число ответственных государств и регионов, с которыми Белоруссия будет тесно взаимодействовать и сотрудничать.

Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами".

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