В Бресте прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби при участии главы Белоруссии.

Александр Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами". Такое заявление политик сделал во время памятного мероприятия в Бресте, посвященного 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Он прокомментировал усиление активности Североатлантического блока около государственных границ республики. Спикер призвал не убаюкивать Минск историями об оборонительных учениях и миролюбии. Глава государства напомнил, что НАТО все время врали, но сегодня у них не получиться обмануть белорусов. По словам Лукашенко, Минск сделает все для того, чтобы защитить свою землю.

Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу - так называемые страны Варшавского договора - в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уверен, что Западные страны продолжают мечтать о том, чтобы совершить "бросок на Восток", мировом господстве и захвате богатых территорий, расположенных восточнее Белоруссии. Лукашенко предостерег НАТО от таких планов. Он заявил, что сейчас под флагами победителей стоят их сыновья, которые сделают все ради того, чтобы люди могли жить спокойной жизнью.

Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, "карту поляка", вас там примут с распростертыми руками. Некоторых "приняли", еле успели домой добежать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко потребовал от Германии стоять на коленях перед Белоруссией.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира