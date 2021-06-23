Лукашенко потребовал от Германии стоять на коленях перед Белоруссией

Александр Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией. Об этом политик сообщил в рамках выступления на памятной церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в Бресте. Его транслировали журналисты местного телеканала "Беларусь 1". В своей речи глава республики ответил на слова немецкого коллеги из МИД Хайко Мааса о том, что против Минске следует ввести секторальные экономические санкции.
Белорусский лидер напомнил, что "немцы шатались" по всему миру после 45-го года, включая Европу и СССР, каясь, рыдая и стоя на коленях. При этом они просили открыть памятники и захоронить еще не похороненных сограждан, которые оказались на чужой земле.
И мы были добры и толерантны. И что? Цитата вчерашняя: "Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики". Читай: "Пусть подохнут там", то есть мы...Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий… Вот уж действительно история так ничему их не научила.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик задал вопрос оппоненту Маасу о том, кем он является кающимся немцем или наследником нацистов. Лукашенко призвал главу МИД ФРГ публично ответить на этот вопрос перед своим народом. При этом он призвал не каяться в грехах предшественников только на публику, так как таким действиям "грош цена".
Вы должны еще 100 лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый ЕС, потому что мы спасли вас от коричневой чумы.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению Лукашенко, Евросоюз хочет испытать государственные границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность. Он призвал иностранных оппонентов попробовать, но признал, что история их ничему не научила.
В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ.
Фото и видео: Telefgam/Пул Первого
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