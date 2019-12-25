Глава Белоруссии вспомнил о "пятилетних планах".

Александр Лукашенко призвал брать пример с советских времен. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова главы республики. Белорусский политик хочет, чтобы правительство сформировало экономический план на следующие пять лет. Он призывает расписать объекты, которые должны быть введены в строй.

Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Нам надо строить то, что нужно Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уверен в правильности стратегии СССР. Он напомнил, что советская власть заранее составляла план по строительству и развитию экономики, который должен был быть выполнен за пять лет. По словам Лукашенко, экономике Белоруссии не нужны иностранные вложения и "инвестиции ради инвестиций".

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами "жить можно".