Белоруссия собирается переориентировать грузовые потоки, обойдя Вильнюс.

Александр Лукашенко пригрозил ответить на санкции "зажравшихся" Польши и Литвы. Об этом со ссылкой на слова политика заявили журналисты из агентства БЕЛТА.

Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам главы государства, поляки и литовцы "барражировали" через Белоруссию в Китай и Россию. По словам Лукашенко, теперь Варшаве и Вильнюсу придется летать через Балтийское и Черное моря. Он также добавил, что странам не придется даже мечтать о "санкционной продукции", на которую Россия ввела эмбарго.

Александр Лукашенко заметил, что дал поручение правительству подготовить предложения о переориентации торговых потоков из литовских портов. Согласно официальной статистике, около 30% бюджета Вильнюса формируется белорусскими грузопотоками.

Лукашенко заявил, что "вакханалия" в Белоруссии заканчивается.