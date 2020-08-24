Белорусский политик провел встречу с министром образования.

Александр Лукашенко потребовал защитить учителей от нападок. Об этом политик сообщил во время встречи с министром образования республики Игорем Карпенко. Президент Белоруссии напомнил, что в образовательных учреждениях существует государственная идеология.

Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что если из педагогов кто-то "перекинулся в другой лагерь", то с ним следует разобраться. Лукашенко объяснил, что преподавать детям будут те, кто хочет следовать государственным принципам, а остальные в школах "быть не должны".

В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции.

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