Лукашенко потребовал навести "порядок в городе-герое Минске"

Глава страны призвал мэра столицы сохранить порядок в Минске, несмотря на акции оппозиционеров.

Александр Лукашенко потребовал навести "полный порядок в городе-герое Минске". Об этом сообщили журналисты из Tut.by соссылкой на заявление главы республики. Политик рассказал об этом во время встречи с мэром столицы Белоруссии Анатолием Сиваком. Сейчас в Минске проходят акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты страны. Глава государства считает, что следует "навести порядок в столице".

Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что Минск является "чистеньким и уютным городишком", в котором можно спокойно гулять с детьми, кататься на велосипедах, лыжероллерных трассах и заниматься другими видами спорта.

Но вот же неймется кому-то Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии выборы президента назначены на 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко планирует выдвигаться на шестой срок правления. В некоторых городах республики проходят пикеты со сбором подписей за альтернативных кандидатов. некоторые акции заканчиваются драками и арестами активистов.

Белорусам поведали об их иммунитете к революциям.