Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в экстренной ситуации

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет о переходе власти и полномочий главы государства к Совету безопасности в экстренной ситуации. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление руководителя республики. Политик заметил, что без этого документа не сможет гарантировать, что в стране будет все нормально, если возникнет экстренная ситуация.
Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик заметил, что если в Белоруссии произойдет "если вдруг", то он заранее хочет определить, кто на себя возьмет управление республикой. В этом случае председательство в Совбезе перейдет к главе правительства, а решения будут приниматься тайным голосованием.
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Фото и видео: Telegram/Пул Первого
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