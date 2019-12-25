Лукашенко оценил позицию Путина по текущей ситуации в Белоруссии

Политик напомнил, что глава РФ предложил помочь Минску.

Александр Лукашенко оценил позицию Владимира Путина по текущей ситуации в Белоруссии. Об этом политик рассказал журналистам местного телеканала ОНТ. Спикер напомнил, что он попросил РФ обратить внимание на то, что происходит у государственных границ и под Калининградом. Лукашенко добавил, что российский коллега подтвердил предположения Минска о переброске сил НАТО.

Президент России — молодец. Я ему недавно сказал: никогда не позволим ни я, ни мои дети, ни мой народ предать интересы России после того, как ты порядочно поступил. Я же понимал, что России и так хватает проблем, сейчас на нее валом накатывается Александр Лукашенко, белорусский политик

Глава республики обратился к Путину с предложением по создании резерва сил "в нужных точках" на территории РФ. По мнению Лукашенко, такая поддержка помогла бы подействовать на его оппонентов.

Лукашенко заявил, что организаторы протестов из-за рубежа пытаются убрать конкурента.

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