Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир

И на территории Белоруссии они обитают тоже.

Александр Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Его слова приводит БелТА.

Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что у "глобальных игроков" есть планы и на территории Белоруссии. По его мнению, это говорит о том, что республика вполне состоялась как государство, имеет потенциал в экономике и в политике.

Ранее Песков заявил, что Москву и Минск связывают родственные отношения.

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