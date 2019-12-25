Он отметил, что особенно стараются убрать конкурента некие бывшие республики СССР.

Александр Лукашенко заявил, что организаторы протестов из-за рубежа пытаются убрать конкурента и разрушить промышленный потенциал Белоруссии.

Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. Александр Лукашенко

Он отметил, что особенно стараются убрать конкурента некие бывшие республики СССР, которые сами после развала Союза потеряли свою промышленность.

Лукашенко считает, что за полтора века Белоруссия построила эффективную модель социального государства, которая помогает отстаивать национальные интересы. Например, руспублика стала членом клуба космических и атомных держав, а также при помощи высоких технологий развивает новую экономику. По его мнению, бывшие республики СССР пытались развалить экономику Белоруссии ещё в 90-х, а теперь предпринимают такие же попытки в Киргизии, Молдавии, на Украине. Вскоре, уверен он, подобные технологии опробуют и в России.

Ранее ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего.

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