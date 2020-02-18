Белоруссия не прекратит транзит российской нефти на Запад.

Александр Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти. Президент заявил, что Минск никому не угрожает ни в экономической, ни в военной сферах. Однако страна реагирует на поступающую со стороны России критику.

Между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти. Вот и все прокомментировал политик

Российских политиков удивило высказывание Лукашенко о заборе транзитной нефти из "Дружбы". Глава страны отверг предположения, что Белоруссия перестанет поставлять ресурсы РФ на Запад.

Ранее Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям.

Видео: YouTube/CTVBY