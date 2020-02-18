  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:26
66
lesjasap
Код вставки плеера

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

0 0

Белоруссия не прекратит транзит российской нефти на Запад.

Александр Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти. Президент заявил, что Минск никому не угрожает ни в экономической, ни в военной сферах. Однако страна реагирует на поступающую со стороны России критику.

Между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти. Вот и все

прокомментировал политик

Российских политиков удивило высказывание Лукашенко о заборе транзитной нефти из "Дружбы". Глава страны отверг предположения, что Белоруссия перестанет поставлять ресурсы РФ на Запад.

Ранее  Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям.

Видео: YouTube/CTVBY

Теги: александр лукашенко
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии