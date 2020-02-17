Между странами не завершаются переговоры.

Дмитрий Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Сочи лидеры стран достигли определенного понимания. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Диалог будет продолжаться, тем более что продолжатся контакты и белорусских коллег...Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх прокомментировал чиновник

Разговоры ведут не только политики на уровне кабинетов министров, но и компании-поставщики. Тема активно прорабатывается двумя сторонами. В Кремле отказались комментировать эмоциональные высказывания Александра Лукашенко.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News