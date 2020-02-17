Москва не будет комментировать частную позицию судьи.

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР. Дмитрий Песков заявил, что мнение Константина Арановского - частное. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Существует такая практика публикаций такого мнения напомнил чиновник

В подобных случаях Москва оставляет высказывания без комментариев. Москва исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР. Ранее судья Арановский высказал противоположную точку зрения. Он считает, что Россия не должна брать на себя долги "незаконно созданного государства". После подобных слов мнение представителя КС раскритиковали в Госдуме и Совете Федерации.

Ранее Piter.tv писал о том, что судебные приставы доставят "коронавирусную" петербурженку обратно в Боткинускую больницу.