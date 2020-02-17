Константин Арановский объяснил свою позицию.

Судья КС предложил не считать Россию правоприемницей СССР. Так считает Константин Арановский. Об этом он рассказал "Коммерсанту". По мнению эксперта, РФ заменяет на территории "незаконно созданное государство". Такую позицию судья решил высказать после решения КС компенсировать жилье детям, пострадавшим от репрессий. Арановский заявил, что реабилитацию нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

Уже это одно делает спорным правопреемство прокомментировал спикер

Специалист добавил, что РФ не может замещать собой "государство павшего социализма". Именно СССР несет вину за различные непростительные злодеяния. В частности, эксперт имеет в виду свержение законной власти Учредительного собрания.

Напомним, что в Германии и Чехии на законодательном уровне осуждены действия коммунистических режимов.

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