Мужчина вручил народным избранникам туалетную бумагу.

В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль. Пожилой мужчина решил не приходить с пустыми руками на заседание местного ЗакСа. Он поблагодарил парламентариев от лица всех ветеранов труда. Пенсионер заявил, что на сделанную выплату смог приобрести два рулона туалетной бумаги

Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению завершил свою речь местный житель

Речь идет о выплатах в качестве компенсации проезда в общественном транспорте и слуг связи. Ранее она не индексировалась на протяжении 12 лет. В 2019 году Конституционный суд региона принял решение, что такая ситуация является нарушением. В результате депутаты увеличили выплаты на процент от официальной инфляции. Сумма достигла 21 рубля.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы регионы, лидирующие по употреблению водки в России.

Фото и видео: Вконтакте/Наталья Захарчук

