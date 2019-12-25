Первое место разделили два региона.

Названы регионы, лидирующие по употреблению водки в России.В топе оказались Сахалинская и Магаданская области. Там соответственно выпивают в среднем по 12 и 11,5 литров на душу населения. Показатель по потреблению алкоголя в регионах снизился на 2% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщили представители аналитического центра исследований рынков алкоголя. Эксперты основывались на сведениях, предоставленных Росалкогольрегулированием.

В топ-пять попали Коми, Чукотка и Карелия. Самый высокий рост зафиксирован в Калининградской и Ульяновской областях (по 15%). В Минздраве объяснили, что популярность водки объясняется быстрым эффектом опьянения. Главный внештатный нарколог Евгений Брюн заметил, что данное воздействие можно приравнять к кратковременному наркозу. Вторым фактором в пользу водки для россиян является ее дешевизна. Покупать данный продукт более выгодно, чем остальной алкоголь.

Ранее Piter.tv писал о том, что нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян.

Фото: Piter.tv

