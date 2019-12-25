Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян

Евгений Брюн объяснил, чем европейская традиция отличается от российской.

Главный нарколог России рассказал об опасности "бокала вина за ужином". Специалист считает, что это нормально для Европы, в частности - средиземноморской. Об этом Евгений Брюн сообщил в интервью радио Sputnik. По мнению представителя из Минздрава, в Европе напиток помогает "раскрыть" вкус продуктов и дополнить их. Для жителей РФ - это прямая дорога к алкоголизму.

Один бокал каждый день уже может показать злоупотребление. Это всегда индивидуальная вещь прокомментировал эксперт

В Европе погода жарче, поэтому алкоголь выветривается быстрее. Медик уверен, что тысячелетия употребления вина привели к генетическим изменениям у населения. Жители Средиземноморья более устойчивы к вину, но не к коньяку или граппе. Иностранцы не привыкли в таких же больших количествах употреблять более крепкие напитки. Это приведет для них к серьезным последствиям.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

