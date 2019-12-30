В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

На весенней сессии Госдума планирует рассмотреть законопроект о запрете продажи аналогов снюса.

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Нарколог отметил, что в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек. Это вызывает психозы и даже уже появилась первая смерть. Брюн отметил, что в некоторых регионах уже начали запрещать продажу и таких веществ.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За продажу предусматривается административный штраф, но многие продавцы стали обходить запрет и предлагать аналоги. Это могут быть никотиновые конфеты без табака, но никотина в них даже больше, чем в тех же сигаретах. На весенней сессии Госдума планирует рассмотреть законопроект о запрете продажи аналогов снюса.

Дрозденко запретил продажу снюсов несовершеннолетним в Ленобласти.