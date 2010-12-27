Дрозденко запретил продажу снюсов несовершеннолетним в Ленобласти

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в РФ еще в 2016 году. Но сейчас продаются его аналоги.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи в 47 регионе несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в РФ еще в 2016 году. За продажу предусматривается административный штраф. Продавцы решили обойти этот запрет и начали продавать аналоги снюса – бестабачные пакетики с никотином. В течение этого года несколько раз зарегистрировали отравления подростков никотином.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.

Ранее в Ленобласти восемь школьников отравились конфетами.

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