Дрозденко запретил продажу снюсов несовершеннолетним в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи в 47 регионе несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в РФ еще в 2016 году. За продажу предусматривается административный штраф. Продавцы решили обойти этот запрет и начали продавать аналоги снюса – бестабачные пакетики с никотином. В течение этого года несколько раз зарегистрировали отравления подростков никотином.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.
Ранее в Ленобласти восемь школьников отравились конфетами.
Фото: pixabay
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