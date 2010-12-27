В Ленобласти восемь школьников отравились конфетами

Делом заинтересовался Следком.

В деревне Гарболово Всеволожского района Ленобласти восемь школьников отравились конфетами. Об этом сообщила пресс-служба СК по 47 региону.

Пятеро мальчиков и три девочки рассказали, что конфетами их угостил одноклассник. После этого начались головокружения и боли в животе. Следственный комитет приехал в магазин, в котором были куплены конфеты и забрал их на проверку.

Однако, добровольцы, сама продавец и её ребёнок пробовали указанные конфеты и плохо никому не стало. Проверка продолжается.

В общежитии на Энгельса 16-летняя студентка отравилась жаропонижающими.

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