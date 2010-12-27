В общежитии на Энгельса 16-летняя студентка отравилась жаропонижающими

Она выпила 30 таблеток.

Юная петербурженка оказалась на больничной койке после ссоры со своим молодым человеком. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным полиции, 23 декабря в девять часов вечера в Детскую больницу №5 поступила 16-летняя первокурсница колледжа. Она проживает в общежитии на проспекте Энгельса. Врачи диагностировали у неё острое отравление парацетамолом.

Соседка по комнате рассказала, что пострадавшая после ссоры со своим парнем выпила сразу 30 таблеток. Также она твердила о нежелании жить.

В этой же больнице откачивают перепившую 13-летнюю петербурженку.

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