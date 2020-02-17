Судебные приставы доставят "коронавирусную" петербурженку обратно в Боткинускую больницу

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении ее в больницу имени Боткина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
По решению суда Ильина должна быть принудительно помещена в больницу. Решение должны немедленно исполнить судебные приставы.
В ходе судебного заседания в зале работала дезинфицирующая лампа. Такое же устройство используют во время процесса с участием людей с открытой формой туберкулеза.
Ранее петербурженка с "коронавирусом" рассказала о своих ожиданиях от суда.
Видео: Piter.TV
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