Президент Белоруссии пригрозил отбирать транзитную нефть из РФ

Об этом Александр Лукашенко заявил в эфире БЕЛТА. Также президент рассказал о деталях минувших переговоров с РФ в Сочи.

Во время своей поездки в Светлогорск 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений. В частности, он отметил, что Белоруссия намерена отбирать транзитную нефть из РФ, поскольку в настоящее время перед страной до сих пор якобы не оплачены счета по "грязной" нефти, а предложение об этом во время переговоров с Владимиром Путиным Лукашенко шантажом не считает.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна будет и дальше закупать нефть в других странах, даже если ее цена окажется выше российской. Также Лукашенко рассказал, что в разговоре с ним российский президент Владимир Путин засомневался в намерениях Белоруссии продолжать покупку нефти у других стран. Российский лидер не понял, зачем менять их нефть на чужую, если та гораздо дороже.

Видео: YouTube / CTVBY