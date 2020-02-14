Лукашенко объяснил, почему Белоруссия продолжит закупать нефть не в России

Белорусский лидер продолжит делать это даже при разнице в цене.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна будет и дальше закупать нефть в других странах, даже если ее цена окажется выше российской. Об этом он сказал 14 февраля во время поездки в Светлогорск, передает агентство БелТА.

Также Лукашенко рассказал, что в разговоре с ним российский президент Владимир Путин засомневался в намерениях Белоруссии продолжать покупку нефти у других стран. Российский лидер не понял, зачем менять их нефть на чужую, если та гораздо дороже. Лукашенко на вопрос Путина сказал, что Минск не собирается "стоять на коленях" каждый раз в конце года. Также он добавил, что Белоруссии не нужна дешевая нефть, и Минск намерен приобрести ее по мировой цене и переработать. Такой процесс будет выгодным для компаний.

Ранее Лукашенко пригрозил РФ санкциями из-за ситуации с БелАЭС.

Видео: euronews / YouTube