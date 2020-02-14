Лукашенко пригрозил РФ санкциями из-за ситуации с БелАЭС

Россия в 2018 году должна была ввести первый блок АЭС, а в 2019 году – второй.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия работают над урегулированием ситуации с БелАЭС. Из-за срыва сроков строительства Белоруссия может ввести штрафные санкции. Об этом сообщило издание "БелТА".

Россия в 2018 году должна была ввести первый блок АЭС, а в 2019 году – второй. Но из-за срыва сроков могут последовать большие штрафные санкции.

Лукашенко в свою очередь на встрече с Путиным предложил сократить процент по кредиту и отсрочку по его выплате. Иначе будут введены санкции за просрочку.

Лукашенко заявил о намеках РФ на присоединение Белоруссии.