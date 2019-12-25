Политик выступил на XIV Съезде Белорусского союза журналистов.

Александр Лукашенко назвал медиапространство полем боя в геополитике. Об этом белорусский политик сообщил во время приветственного слова членам XIV Съезда Белорусского союза журналистов.

Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь Александр Лукашенко, белорусский политик

По мнению спикера, амбиции недобросовестных политиков и политических технологов реализуются за счет таких инструментов, как пресса и новые медиа. Лукашенко добавил, что оппоненты Белоруссии не стесняют себя этическими рамками и ставят под угрозу исторические, культурные, общечеловеческие ценности, а также суверенитет и государственность.

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