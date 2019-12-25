Посол РФ: Москва и Минск договорятся о поставках энергоресурсов в 2021 году

Посол России уверен, что Москва и Минск договорятся о поставках энергоресурсов в 2021 году. Об этом Дмитрий Мезенцев рассказал журналистам днем 25 ноября. Дипломат уверен, что российские и белорусские коллеги найдут взаимопонимание по поставкам ресурсов на следующий год.
При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу...Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии
Дипломат добавил, что Минск и Москва уже имеют базовые договоренности о ежегодных поставках. За 2020 год Россия выполнила все условия поставки нефти в республику.
Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все