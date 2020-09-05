Глава Белоруссии призвал развивать экономику.

Александр Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. Фрагмент выступления политика опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого" местные журналисты. В рамках совещания в Минске спикер объяснил, что следует обратить внимание на экономическую сферу.

Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что правительство республики многое сделало в последнее время для того, чтобы отрасль могла нормально функционировать.

Владимир Путин обратился к москвичам в День города.