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Владимир Путин обратился к москвичам в День города

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Президент России поздравил жителей столицы с Днем города.

Президент России Владимир Путин обратился к москвичам в День города. Лидер государства поздравил жителей столицы с праздником. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "РИА Новостей".

Я сердечно поздравляю вас с Днем города. В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий

обращение Владимира Путина к москвичам

Политик выразил надежду на то, что жители столицы с пониманием относятся к вынужденным ограничениям, которые вводят чиновники. По словам Путина, эти ограничения не умаляют значения праздника.

Напомним, что по традиции День Москвы проходит в первые выходные осени. В 2020 году масштабные праздничные мероприятия проводиться не будут. Глава города призвал отпраздновать событие "по-домашнему". Он предложил москвичам выйти на прогулку в парк, культурный центр или посетить фестивальные площадки.

Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.

Видео: Поздравление Владимира Путина москвичей с Днём города

Теги: владимир путин, день города, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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