Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

Министр подчеркнул, что "это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений".

Президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Сегодня, 2 сентября, МИД РФ Сергей Лавров побеседовал с его белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава белорусского МИД впервые приехал в Россию после президентских выборов в республике.

Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства. - Сергей Лавров, МИД РФ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что министры, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в Москву Александра Лукашенко. Однако, точная дата визита пока неизвестна.

Ранее мы сообщили, что в Минске женщины выстроились в цепь солидарности.

Видео: ВК/МИД России