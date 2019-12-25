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Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"
Сегодня, 13:52
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lesjasap

Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"

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Глава Белоруссии прокомментировал позицию женщин-оппозиционеров в Белоруссии.

Александр Лукашенко назвал Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками". Об этом белорусский лидер заявил во время ежегодного обращения к нации. Трансляция доступна на YouTube-канале.

Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, ежедневно в республике действует "целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов". По словам Лукашенко, они поставили перед собой задачу дестабилизировать обстановку в стране.

Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится

 Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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