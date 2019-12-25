Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"

Глава Белоруссии прокомментировал позицию женщин-оппозиционеров в Белоруссии.

Александр Лукашенко назвал Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками". Об этом белорусский лидер заявил во время ежегодного обращения к нации. Трансляция доступна на YouTube-канале.

Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, ежедневно в республике действует "целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов". По словам Лукашенко, они поставили перед собой задачу дестабилизировать обстановку в стране.

Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть.