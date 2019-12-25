Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть

По словам политика, предательство не прощается даже на небесах.

Александр Лукашенко призвал белорусов дать ему спасти страну. Об этом глава государства заявил во время ежегодного обращения к народу и парламенту. Трансляция выступления политика велась на YouTube-канале.

По словам Лукашенко, он готов принять любое решение нации. Однако он надеется, что граждане не предадут Белоруссию, так как "предательство не прощается даже на небесах".

Если вы к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайтесь, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну! Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что правительство сможет "устаканить" сложную ситуацию в стране через год или два. Действующий президент подчеркнул, что нельзя принимать решение, основываясь только на эмоциональном порыве.

Лукашенко заявил, что не пойдет на приватизацию сельхозземель.