Глава республики рассказал, что на Минске не получится отработать технологии цифровых революций.

Александр Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии. Об этом белорусский лидер рассказал во время ежегодного обращения к нации и парламенту. Трансляция доступна на YouTube-канале.

Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик объяснил, что на данный момент в мировом информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Лукашенко считает, что внешние силы пытаются отработать на Минске новые революционные технологии. Он добавил, что этого у них не выйдет сделать.

Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года.