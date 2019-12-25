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Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии
Сегодня, 13:21
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lesjasap

Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии

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Глава республики рассказал, что на Минске не получится отработать технологии цифровых революций.

Александр Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии. Об этом белорусский лидер рассказал во время ежегодного обращения к нации и парламенту. Трансляция доступна на YouTube-канале. 

Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик объяснил, что на данный момент в мировом информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Лукашенко считает, что внешние силы пытаются отработать на Минске новые революционные технологии. Он добавил, что этого у них не выйдет сделать.

Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, цветная революция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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