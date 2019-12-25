Лукашенко: Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок

Глава республики обратился к народу и парламенту.

Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время своего онлайн-выступления перед народом и парламентом. Обращение президента опубликовано на YouTube-канале.

Защищайте свой рынок, ну просто безобразно этим занимаемся Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что в ближайшем будущем планирует принять мер по защите данной сферы. По словам белорусского лидера, пандемия коронавируса показала настоящую цену торговым правилам и мировым обязательствам.

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии.

Лукашенко рассказал о страхе России потерять Белоруссию.