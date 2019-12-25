По словам политика, республике нельзя делать такой "подарок криминалитету".

Александр Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года. Об этом белорусский лидер заявил во время ежегодного обращения к нации и парламенту, который транслировало государственное телевидение. По словам политика, такой регресс будет "возвратом в лихие девяностые".

Призыв альтернативщиков осуществить перемены - это подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие девяностые быть не может Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента страны. Александр Лукашенко избирается на данный пост в шестой раз. Кроме него проголосовать также можно за еще пятерых кандидатов.

Лукашенко: Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок.