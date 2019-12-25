Лукашенко заявил, что не пойдет на приватизацию сельхозземель

Глава Белоруссии выступил с обращением к нации и парламенту.

Александр Лукашенко заявил, что не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель. Об этом глава республики заявил во время ежегодного обращения к нации и парламенту. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале.

Всячески надо помогать крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик объяснил, что в этом нет необходимости. Страна готова предоставить любому желающему аренду территории.

Иди, работай, а резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент призвал белорусов учиться на чужих ошибках. В пример он привел земельный закона на Украине.Лукашенко считает, что закон привел к росту нелегального рынка земли, а также криминалу.

Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии.