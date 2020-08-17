Лукашенко на вертолете прибыл на Минский завод колесных тягачей

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Там должна состояться встреча политика с коллективом предприятия. На данный момент несколько десятков человек собрались около проходной предприятия, чтобы выразить солидарность с рабочими. ранее появилась информация о том, что часть сотрудников МЗКТ устроят забастовку. К ней присоединяются бастующие и других белорусских предприятий. Очевидцы сообщают, что к МЗКТ направляются сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.
Александр Лукашенко заявил, что протестующие на белорусских заводах "погоду не делают". Руководство МЗКТ сообщило политику, что в целом производства продолжают функционировать.
Напомним, что местные СМИ заявили о том, что с понедельника 17 августа крупные производства Белоруссии начинают забастовку. рабочие протестуют против результатов президентских выборов и жестокости силовиков, подавляющих митинги.
Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина.
Видео: TG / Военный обозреватель
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