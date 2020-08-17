В новый состав должны войти председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук.

Александр Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава кабмина. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко поручил главе правительства и министрам выполнять свои полномочия пока не будет сформировано новое правительство. В новый состав должны войти председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Ранее два центральных телеканала Белоруссии показали акции протеста в Минске. Сначала протестные выступления начал показывать телеканал ОНТ. В шестичасовом выпуске был показан сюжет дневной акции в поддержку Александра Лукашенко.

Видео: TG / Пул Первого