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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Сегодня, 7:47
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

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Глава Белоруссии рассказал о взаимоотношениях между первым президентом и действующим президентом России.

Александр Лукашенко заявил, что Борис Ельцин жалел, что выбрал Владимира Путина преемником. Об этом президент Белоруссии рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Сюжет опубликован на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

По словам политика, первый глава РФ надеялся на то, что Путин будет приходить к нему за советом, но этого не произошло. В результате в отношениях между ними возникла "Трещина".

Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, для Путина было бы неприемлемо прибегать к предшественнику и советоваться по тому или иному вопросу. 

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске.

Теги: александр лукашенко, борис ельцин, владимир путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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