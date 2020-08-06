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Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

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Альтернативных мест для митинга оппозиционному кандидату не предоставили.

Кандидат в президенты Белоруссии и главная соперница Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске. Об этом пишут "РИА Новости".

Как рассказали в её пресс-службе, мероприятие отменили, чтобы не допускать провокаций, так как в центре белорусской столицы запланирован праздник железнодорожных войск, организованный властями. Он должен пройти на тех же площадках, где был заявлен митинг Тихановской.   

Альтернативных мест для митинга оппозиционному кандидату не предоставили.

Ранее в Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко.

Видео: Instagram / @tsepkalo.official

Теги: белоруссия, минск, митинги, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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