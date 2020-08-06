В Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко

Светлана Тихановская заявила, что акция в ее поддержку может пройти в другой локации.

В Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Александра Лукашенко. Об этом сообщили местные журналисты из издания Наша Нiва. В СМИ рассказали, что очевидцы заметили боевую технику в парке Дружбы народов. Вечером 6 августа там должен пройти митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Известно, что на территории также развернута военно-полевая кухня. Журналисты объяснили, что местная власть решила отметить в парке День железнодорожных войск и организовать праздничный концерт. В штабе Тихановской утверждают, что официального уведомления об отмене митинга не было. По словам оппозиционного политика, акция может состояться на другой площадке Минска.

Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи.

Видео: YouTube / Euroradio Live